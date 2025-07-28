Ценные бумаги ПАО «Донхлеббанк» вновь выставили на торги за 49,2 млн

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На торгах вновь представлены ценные бумаги, принадлежащие ПАО «Донхлеббанк». Предлагается приобрести 11 лотов, суммарная стоимость которых составляет 49,2 миллиона рублей.Активы 11 частных лиц выставлены на аукцион. Победитель торгов получит право на владение ценными бумагами данной компании на общую сумму, приближающуюся к 50 миллионам рублей. Заявки на участие принимаются до 3 сентября. Результаты аукциона будут объявлены через пять дней после завершения периода подачи заявок.Стоит отметить, что это не первая попытка реализации активов. Ранее на отдельных торгах были предложены ценные бумаги на 66,5 миллиона рублей, доступные для приобретения до 5 сентября.