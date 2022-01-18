За сутки на Дону коронавирус унес жизни еще восьми человек

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В Ростовской области с последствиями коронавирусной инфекции не смогли справиться еще восемь человек. О новых погибших сообщает правительство донского региона.Среди умерших пять женщин в возрасте от 67 до 91 года, и трое мужчин, которым было от 62 до 75 лет. Все они страдали хроническими заболеваниями, такими как ожирение, сахарный диабет, онкология и другие. Помимо того, коронавирус сильно ударял по ослабленной сердечно-сосудистой системе.Общее количество погибших от COVID-19 составляет 9922 человека.