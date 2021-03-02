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За сутки коронавирус выявили у 271 жителя Ростовской области

За сутки коронавирус выявили у 271 жителя Ростовской области
В Ростовской области снова снизилось ежедневное число инфицированных COVID-19. За сутки с 3 по 4 марта диагноз подтвердился у 271 человека.

По информации портала стопкоронавирус.рф, с начала пандемии положительные тесты получили 74 145 человек. По общему числу инфицированных донской регион остается на первом месте в Южном федеральном округе и на шестом - в стране. Лидирующей тройкой остаются Москва (985 284 заболевших), Санкт-Петербург (371 005) и Московская область (216 591). На четвертой и пятой позициях находятся Нижегородская (98 111) и Свердловская (78 346) области соответственно.

За прошедшие сутки скончались 22 жителя донского региона. Всего вирус забрал жизни 3 180 человек. Как сообщили в правительстве области, все умершие страдали хроническими заболеваниями.

Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

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