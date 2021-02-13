За сутки коронавирусом заболели 337 жителей Ростовской области

В Ростовской области с начала пандемии коронавирус выявили у 69 025 человек. За сутки с 14 по 15 февраля инфекцию подхватили 337 человек.Ежедневное число зараженных достигло минимального значения за несколько последних месяцев. При этом Ростовская область остается на лидирующем месте по количеству людей с диагнозом «коронавирус» в ЮФО и на шестом - в стране. По информации портала стопкоронавирус.рф, на первых местах находятся Москва, Санкт-Петербург и Московская область. Четвертую и пятую позиции занимают Нижегородская и Свердловская области соответственно. Всего за период пандемии вирусом заболели 4 086 090 россиян.За минувшие сутки от COVID-19 скончались восемь человек. Всего с начала пандемии инфекция забрала жизни 2 943 жителей региона. Как сообщили в областном правительстве, все умершие страдали сопутствующими хроническими заболеваниями.