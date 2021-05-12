За сутки коронавирус выявили в 39 городах и районах Ростовской области

За сутки в Ростовской области зафиксировали 204 случая инфицирования COVID-19. По данным на 14 мая, большинство новых заболевших (78 человек) выявили в донской столице. На втором месте по числу зараженных - Шахты и Зерноградский район. Там вирус подхватили по 10 человек. Третью позицию занимает Батайск - семь новых пациентов с коронавирусом.По шесть заболевших оказались в Азовском, Багаевском районах и Каменске-Шахтинском. На территории Новочеркасска, Азова и Новошахтинска - по пять. В Сальском, Зимовниковском, Кагальницком, Тарасовском, Каменском и городе Гуково борьбу с инфекцией начали по четыре жителя. А в Морозовском, Шолоховоском и Аксайском - по три. Аналогичная ситуация в Константиновском, Семикаракорском, Красносулинском районах и Таганроге.Положительные результаты тестов на коронавирус получили по два дончанина, проживающих в Целинском, Боковском, Октябрьском, Пролетарском районах и Донецке. В Тацинском, Дубовском, Белокалитвинском, Заветинском, Егорлыкском, Верхнедонском и Матвеево-Курганском выявили по одному зараженному. Столько же заболели в Мясниковском, Чертковском, Неклиновском и Мартыновском районах.Общее число пациентов с COVID-19 за период пандемии достигло 90 925 человек. Из них 4 198 скончались от последствий болезни. По информации регионального правительства, за прошедшие сутки не стало 26 человек. Это восемь женщин в возрасте от 45 до 80 лет и 18 мужчин от 57 до 87 лет.