За сутки коронавирус выявили у 361 жителя Ростовской области
В Ростовской области медики выявили еще 361 случай заболевания COVID-19. С начала пандемии по 6 февраля в регионе заразился 65 891 человек.
По общему числу инфицированных донской регион находится на первом месте в Южном федеральном округе и на шестом - в стране. Лидирующие позиции занимают Москва, Санкт-Петербург и Московская область. На четвертом и пятом местах - Нижегородская и Свердловская области соответственно. По информации портала стопкоронавирус.рф, всего диагноз подтвердился у 3 951 233 россиян, из которых 76 229 скончались от опасной инфекции. В частности, COVID-19 забрал жизни 2 790 жителей Ростовской области.
В регионе по-прежнему действует ряд карантинных мер. Губернатор Василий Голубев предложил ввести систему «Светофор». Все муниципалитеты будут отмечены на карте красным, желтым или зеленым цветами в зависимости от динамики распространения вируса. Так, зеленым будут отмечены города и районы, где можно ослабить ограничения, а красным - где необходимо ужесточить.