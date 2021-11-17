За сутки коронавирус снова выявили во всех муниципалитетах Ростовской области

Фото: Алексей Бойко.

В Ростовской области случаи заражения коронавирусом зафиксировали во всех городах и районах Ростовской области. По данным на 19 ноября, наибольшее число заболевших выявили в донской столице (198 человек). В Шахтах инфекцию подхватили 33 человека, в Таганроге - 32, а в Волгодонске - 28. На территории Аксайского района - 18 новых пациентов с COVID-19, в Новочеркасске - 17, а в Азовском районе - 16.Борьбу с вирусом начали 15 жителей Красносулинского района, 14 - Гуково, по 12 - Зимовниковского, Октябрьского и Миллеровского районов. Также заболели по 11 человек из Сальского и городов Новошахтинска, Зверево. В Белокалитвинском, Неклиновском, Мясниковском районах и Каменске-Шахтинске - по 10. Положительные результаты ПЦР-тестов получили и по девять человек в Азове, Батайске, Каменском района.Диагноз подтвердился у жителей Семикаракорского и Егорлыкского районов. Там заболели по восемь человек. В Тацинском, Обливском, Кагальницком и Тарасовском - по семь. На территории Орловского, Цимлянского, Зерноградского, Чертковского и Целинского выявили по шесть случаев заражения.В Константиновском, Морозовском, Песчанокопском, Дубовском, Шолоховском, Мартыновском районах коронавирус подхватили по пять человек. В Заветинском, Куйбышевском, Волгодонском, Кашарском - по четыре. По трое - в Багаевском и Верхнедонском, а в Ремонтненском, Боковском и Милютинском - по двое. Меньше всего зараженных оказалось в Усть-Донецком, Веселовском, Советском, Пролетарском, Родионово-Несветайском, Матвеево-Курганском. Там зафиксировали по одному инфицированному.Всего с начала пандемии коронавирус подхватили 168 390 жителей Ростовской области. По информации регионального правительства, 8 314 из них не смогли побороть опасную болезнь.