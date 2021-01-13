За сутки коронавирус побороли 304 жителя Ростовской области

В Ростовской области с начала пандемии от коронавируса выздоровели 47 606 человек. Из них за сутки с 14 по 15 января отрицательные тесты на COVID-19 получили 304 человека.Инфицированных жителей региона при этом меньше не становится. За последние 24 часа медики выявили 398 случаев заражения. Всего за период пандемии вирус подхватили 57 528 человек.В стационарах лечат 2 948 пациентов. Число тяжелобольных, подключенных к ИВЛ, пополнили 17 жителей Ростовской области. Искусственную вентиляцию легких получают 298 больных.Под наблюдением медиков находятся 28 973 человека. Это люди с явными симптомами COVID-19 или те, у кого хотя бы один из трех тестов дал положительный результат.