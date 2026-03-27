Главе Пролетарского района Ростовской области продлили арест еще на месяц

Главе Пролетарского района Ростовской области продлили арест еще на месяц

Мера пресечения в отношении главы Пролетарского района Ростовской области Валерия Горнича продлена на один месяц. Он останется под стражей до 28 апреля включительно. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Валерий Горнич подозревается в превышении должностных полномочий. Согласно версии следствия, чиновник оказал давление на директора МКУ «Отдел по делам ГО и ЧС» Пролетарского района, склонив его к совершению противоправных действий.

По данным правоохранительных органов, глава района предположительно отдавал незаконные распоряжения о заключении договоров на ремонтно-отделочные работы со своим знакомым предпринимателем, игнорируя установленную процедуру государственных закупок. Впоследствии, зная о ненадлежащем качестве выполненных работ, он якобы вновь поручил директору отдела подписать акты приемки без проведения должной проверки. В результате этих действий предприниматель, по версии следствия, незаконно получил из бюджета более 2,5 миллионов рублей.

Расследование уголовного дела продолжается.
Фото: Соцсети
