От коронавируса выздоровели более 45 тысяч жителей Ростовской области

В Ростовской области медики вылечили 45 342 пациента, болевших коронавирусом, за период пандемии. С 8 по 9 января COVID-19 побороли еще 347 человек.Растет и количество зараженных. За сутки специалисты зафиксировали 395 случаев заболевания новым вирусом. Всего инфекцию подхватили 55 176 жителей региона.В стационарах врачи лечат 2 852 человека. Из них 250 - в тяжелом состоянии, подключены к аппаратам ИВЛ.Под наблюдением медиков находятся 30 247 человек с подозрением на коронавирус. Это люди с явными симптомами COVID-19, или те, у кого хотя бы один из трех тестов дал положительный результат. С начала пандемии со 107,76 тысячи человек было снято меднаблюдение.