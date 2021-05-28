За сутки коронавирус обнаружили в 41 муниципалитете Ростовской области

В Ростовской области COVID-19 выявили в 41 городе и районе Ростовской области. Большинство из новых 176 инфицированных - жители Ростова-на-Дону. Там вирус подхватили 65 человек. На втором месте - Батайск, Таганрог и Аксайский район. В этих муниципалитетах пациентами с коронавирусом стали по семь человек.На территории Неклиновского, Каменского, Красносулинского районов и Новочеркасска заразились по пять дончан. В Кашарском и Мясниковском - по четыре. По три инфицированных оказались в Багаевском, Зерноградском, Сальском, Азовском, Семикаракорском, Кагальницком районах, а также городах Новошахтинске, Гуково, Донецке и Каменске-Шахтинском.По два заболевших выявили в Чертковском, Октябрьском, Зимовниковском, Верхнедонском, Морозовском, Константиновском, Матвеево-Курганском, Песчанокопском, Шолоховском районах и Азове, Шахтах.Меньше всего инфицированных оказалось в Обливском, Веселовском, Мартыновском, Цимлянском, Ремонтненском, Миллеровском, Пролетарском, Милютинском, Волгодонском районах и городе Волгодонске. Там пациентами с COVID-19 стали по одному человеку.С начала пандемии коронавирусом заболели 94 190 жителей донского региона. Большинство из них - люди в возрасте от 46 до 65 лет. Выросло и число летальных случаев среди пациентов ковидных госпиталей. По информации областного правительства, от болезни скончались уже 4 428 дончан.