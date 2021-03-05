Коронавирус выявили в 41 муниципалитете Ростовской области за сутки

За сутки коронавирус выявили в 41 муниципалитете Ростовской области. Наибольшее число заболевших с 8 по 9 марта составили жители донской столицы - 100 человек. На втором месте - Неклиновский район (13 человек), на третьем - Новочеркасск (10 человек).По девять заболевших обнаружили на территории Кагальницкого района и Гуково. В Таганроге и Азовском районе - по восемь, а в Зерноградском - семь инфицированных. По пять новых случаев зафиксировали в Мясниковском, Егорлыкском, Белокалитвинском, Красносулинском, Морозовском, Семикаракорском районах и городе Батайске.В Аксайском, Багаевском, Сальском, Орловском, Чертковском районах и городах Зверево, Азове борьбу с COVID-19 начали по четыре человека. По три жителя заболели в Новошахтинске, Волгодонске, Песчанокопском, Матвеево-Курганском районах.Пациентами с коронавирусом стали по два человека на территории Обливского, Тацинского, Верхнедонского, Зимовниковского, Веселовского районов. Аналогичная ситуация - в городе Шахты, Цимлянском и Мартыновском районах. По одному заболевшему выявили в Усть-Донецком, Кашарском, Милютинском, Константиновском, Каменском районах, а также в Донецке и Каменске-Шахтинском.