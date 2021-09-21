Коронавирус выявили в 54 городах и районах Ростовской области

В Ростовской области выявили 469 новых случаев заражения коронавирусом. По данным на 23 сентября, большинство инфицированных (183 человека) - жители донской столицы. Второе место делят Сальский, Красносулинский районы и Таганрог. Там заболели по девять человек.На территории Неклиновского, Семикаракорского, Аксайского, Миллеровского, Азовского, Мясниковского районов вирус подхватили по восемь человек. Аналогичная ситуация - в Азове, Батайске и Шахтах. Положительные результаты тестов получили по семь жителей Багаевского, Егорлыкского районов, Новочеркасска и Волгодонска.В числе зараженных оказались по шесть человек, проживающих в Волгодонском, Зимовниковском, Орловском, Константиновском, Морозовском, Боковском, Верхнедонском районах, Гуково и Новошахтинске.На территории Чертковского, Зерноградского, Обливского, Усть-Донецкого, Матвеево-Курганского, Цимлянского и Кагальницкого районов. Столько же инфицированных - в Шолоховском районе, а также в городах Зверево и Каменске-Шахтинском.По четыре пациента с COVID-19 появились в Каменском, Тарасовском, Мартыновском, Октябрьском, Веселовском, Пролетарском, Милютинском и Заветинском районах. В Песчанокопском, Целинском, Тацинском, Белокалитвинском районах и Донецке - по три.Среди заболевших оказались по два человека из Ремонтненского, Родионово-Несветайского и Кашарского районов. Меньше всего людей с подтвержденным диагнозом выявили в Дубовском и Куйбышевском районах. Там вирус подхватили по одному человеку.Всего с начала пандемии медики зафиксировали 135 235 случаев заражения. По информации регионального правительства, из них 6 616 человек не смогли побороть опасный вирус.