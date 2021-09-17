Ростов и Миллеровский район - лидеры по числу новых заболевших COVID-19

За сутки коронавирус выявили в 53 муниципалитетах Ростовской области. По данным на 19 сентября, большинство новых зараженных - жители донской столицы (190 человек). На втором и третьем местах оказали Миллеровский и Багаевский районы. Там заболели 16 и 15 человек соответственно.Борьбу с COVID-19 начали по девять человек, проживающих в Таганроге, Шахтах и Батайске. На территории Неклиновского, Сальского и Красносулинского районов заболели по восемь человек. В Азовском, Егорлыкском, Мясниковском, Цимлянском, Аксайском районах, а также в Волгодонске и Азове - по семь. По шесть инфицированных выявили в Орловском, Пролетарском, Шолоховском, Матвеево-Курганском, Верхнедонском, Морозовском районах и Новошахтинске.Положительные результаты тестов на коронавирус получили по пять жителей Гуково, Зверево и Зимовниковского района. Столько же зараженных оказалось в Каменском, Волгодонском, Семикаракорском, Зерноградском, Константиновском районах. По четыре новых пациента с COVID-19 появились в Заветинском, Боковском, Обливском, Чертковском, Каменском, Октябрьском и городе Донецке.На территории Мартыновского, Усть-Донецкого, Веселовского, Милютинского районов и Каменска-Шахтинского выявили по три случая заражения. В Белокалитвинском, Тарасовском, Кашарском, Дубовском и Родионово-Несветайском - по два. Аналогичная ситуация - в Песчанокопском, Тацинском и Ремонтненском. Меньше всего новых инфицированных оказалось в Целинском и Куйбышевском районах. Там заболели по одному человеку.Общее число жителей региона с коронавирусом составило 133 362 человека. По информации регионального правительства, 464 из них стали пациентам с COVID-19 за минувшие сутки.