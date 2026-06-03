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Госавтоинспекция Ростовской области обнародовала кадры с места жесткого ДТП под Шахтами

Госавтоинспекция Ростовской области обнародовала кадры с места жесткого ДТП под Шахтами

Два человека погибли и один пострадал в массовом ДТП под Шахтами. Жуткие кадры момента и последствий столкновения опубликовала Госавтоинспекция Ростовской области.

Трагедия произошла ранним утром 3 июня. По предварительной информации, 41-летний водитель автомобиля «Хендай Солярис», двигаясь по трассе, не уступил дорогу «ВАЗ 2115», за рулем которого находился 26-летний молодой человек. Столкновение двух легковых автомобилей было настолько сильным, что «ВАЗ» отбросило в сторону, где он врезался в «Опель Вектра» под управлением 65-летнего водителя.

В результате столкновения погибли водитель «Хендай Солярис» и его 43-летний пассажир. Еще один пассажир, 31-летний мужчина, получил травмы и был госпитализирован.
Фото: Госавтоинспекция РО
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