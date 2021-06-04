За сутки COVID-19 выявили в 44 городах и районах Ростовской области

В Ростовской области за сутки коронавирус выявили в 44 муниципалитетах. По данным на 8 июня, пациентами с COVID-19 стали еще 155 человек. Большинство из них (59 человек) - жители донской столицы. На втором и третьем местах оказались Батайск (семь) и Зерноградский район (пять заболевших) соответственно.По четыре новых инфицированных появились на территории Каменска-Шахтинского, Шахт, Новошахтинска, а также Мясниковского и Каменского районов. В Азовском, Кагальницком, Чертковском, Шолоховском, Тацинском и Неклиновском - по три. Столько же дончан подхватили вирус в Константиновском и городах Новочеркасске, Таганроге.Положительные тесты на COVID-19 получили по два жителя Кашарского, Аксайского, Семикаракорского, Волгодонского, Матвеево-Курганского и Орловского районов. Аналогичная ситуация - в Багаевском, Ремонтненском, Красносулинском и Миллеровском.Меньше всего инфицированных выявили в Усть-Донецком, Веселовском, Мартыновском, Зимовниковском, Тарасовском, Егорлыкском, Сальском, Целинском, Милютинском, Октябрьском, Заветинском, Дубовском, Куйбышевском районах. Там, как и в городах Донецке, Азове, Гуково, Зверево, коронавирусом заразились по одному человеку.Всего с начала пандемии медики зафиксировали 95 464 случая заболевания опасной инфекцией. Из них 4 529 не смогли побороть болезнь. По информации регионального правительства, за последние сутки COVID-19 унес жизни 16 дончан в возрасте от 46 лет до 91 года.