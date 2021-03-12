COVID-19 выявили в 38 муниципалитетах Ростовской области

В Ростовской области опасную инфекцию подхватили еще 246 человек. Пациентами с COVID-19 за сутки с 15 по 16 марта стали жители 38 городов и районов региона. Наибольшее число зараженных составили ростовчане - 94 положительных теста. На втором месте оказались Неклиновский, Семикаракорский и Зерноградский районы - там инфицированы по восемь человек.В Батайске, Гуково, Таганроге и Новочеркасске вирус подхватили по семь дончан. Аналогичная ситуация - в Белокалитвинском и Азовском районах. В Чертковском, Багаевском, Миллеровском и городе Шахты - по пять. Заболели по четыре человека на территории Сальского, Каменского, Аксайского, Красносулинского районов и Каменска-Шахтинского.По три новых пациента с COVID-19 появились в Константиновском, Зимовниковском, Тарасовском, Цимлянском, Мясниковском районах. Столько же заболевших обнаружили в Морозовском, Пролетарском, а также в Новошахтинске и Азове. Наименьшее число инфицированных зафиксировали в Зверево (2), Донецке (2), Волгодонске (2), Веселовском (2), Тацинском (2), Песчанокопском (2), Кагальницком (2), Обливском (2), Матвеево-Курганском (2) и Егорлыкском (1) районах.Всего за период пандемии диагноз подтвердился у 77 225 жителей донского региона. Из них 3 320 человек не смогли побороть вирус. По информации правительства области, все умершие страдали хроническими заболеваниями.