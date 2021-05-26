За сутки COVID-19 выявили в 40 муниципалитетах Ростовской области

В Ростовской области коронавирусом заболели еще 182 человека. По данным на 28 мая, новые инфицированные - жители 40 городов и районов. Больше всего пациентов с COVID-19 появилось в Ростове-на-Дону (69 человек). В Таганроге и Шахтах - по семь, а в Новочеркасске - шесть.Борьбу с вирусом начали по пять жителей Кагальницкого, Тарасовского, Азовского, Каменского, Зерноградского и Кашарского районов, а также Батайска. В Аксайском, Неклиновском, Заветинском, Красносулинском и городах Гуково, Новошахтинск - по четыре новых инфицированных.По три человека заразились в Октябрьском, Чертковском и Мясниковском районах. В Боковском, Орловском, Константиновском, Багаевском и Волгодонске положительные результаты тестов на коронавирус получили по два человека.Пациентами с COVID-19 стали по одному жителю Семикаракорского, Белокалитвинского, Миллеровского, Зимовниковского, Сальского, Егорлыкского и Веселовского районов. Аналогичная ситуация в Пролетарском, Куйбышевском, Цимлянском, Матвеево-Курганском, Волгодонском и городах Азове, Каменске-Шахтинском, Зверево.Всего за период пандемии вирус подхватили 93 655 дончан. Из них 4 404 не смогли побороть опасную инфекцию. За последние сутки скончались 14 человек. Как сообщили в областном правительстве, все умершие страдали хроническими заболеваниями.