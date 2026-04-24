Замначальника ГУ МВД по Ростовской области назначили Александра Курпаса

Фото: МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ПО РЕСПУБЛИКЕ АДЫГЕЯ.

Назначен заместитель начальника ГУ МВД по Ростовской области Александр Курпас. Приказ о назначении подписал Министр МВД России.Александр Курпас родился в 1970 году в городе Кропоткин Краснодарского края. Он имеет два высших образования – техническое и юридическое. Службу в органах внутренних дел начал в начале 1990-х годов. За это время он прошел путь от инспектора по дознанию отдельного батальона ДПС, начальника территориального отделения по регистрации транспорта Ростовского УВД, старшего инспектора по особым поручениям отдела надзора управления государственной инспекции БДД и УГИБДД МВД по Республике Адыгеи до главного инспектора инспекции ГУ МВД России по Волгоградской области и старшего инспектора по особым поручениям отделения координации сил и средств органов внутренних дел ГУОР МВД России.Он также имеет награды: «За доблесть в службе»,«За безупречную службу в МВД», «За боевое содружество», «За отличие в службе» I, II, III степени; нагрудный знак МВД России «Почетный сотрудник МВД».