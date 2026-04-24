Из-за сильного ветра в Ростовской области поднялся уровень воды в Дону

Из-за сильного ветра в Ростовской области поднялся уровень воды в Дону

Из-за сильного ветра в Ростовской области поднялся уровень воды в Дону. Кадры публикует портал DonDay.

На кадрах запечатлен Нижнегниловской рейд. Это важный участок акватории Дона, используемый для якорной стоянки судов. Поднявшийся уровень воды в этом районе создает дополнительные риски.

В связи с ухудшением погодных условий, в Ростовской области до конца суток 24 апреля действует штормовое предупреждение. Власти предупреждают о возможном подтоплении низменных и прибрежных территорий населенных пунктов, а также внутрипоселковых дорог.
Жителей прибрежных районов просят сохранять бдительность и следовать рекомендациям экстренных служб.
Фото: Donday
