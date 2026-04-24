Из-за дорожных работ адская пробка сковала движение на М-4 под Аксаем

Адская пробка сковала движение на М-4 «Дон» под Аксаем. Затор образовался к вечернему времени 24 апреля.

Дорожный трафик растянулся от обхода Ростова до Аксайского моста. На этом участке транспорт едет со скоростью не выше 10 километров в час. Протяженность пробки составляет примерно 10 километров.

Как пояснили в Госавтоинспекции по региону, причиной затора стал ремонт дорожного полотна в левой полосе.

Автовладельцев просят учитывать дорожную ситуацию при планировании маршрута. Важно соблюдать скоростной режим и требования дорожных знаков. Также необходимо быть особо внимательными на данном участке дороги.
Фото: Яндекс Карты
