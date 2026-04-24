Бывшие школы в Ростовской области выставили на торги за 35 млн рублей

Фото: ГИС Торги

Две сельские школы в Тацинском районе Ростовской области, опустевшие после реорганизации, будут проданы с аукциона. Общая начальная стоимость двух лотов составляет 35 миллионов рублей. Информация о предстоящих торгах опубликована на платформе ГИС Торги.Масловская основная общеобразовательная школа, расположенная в хуторе Маслов на улице Школьной, 12, была построена в 1969 году и изначально предназначалась для 110 учеников. Здание функционировало как самостоятельное юридическое лицо до 2023 года. Последние три года школа была присоединена к Надежевской начальной школе, после чего было принято решение о продаже.На торги выставлен двухэтажный корпус площадью более 2000 кв. метров вместе с котельной (127,1 кв.м.) за 26,13 миллиона рублей. Победителю аукциона также предстоит приобрести земельный участок площадью более 7000 кв. метров, который оценен в 1,09 миллиона рублей.Бывшее здание школы в хуторе Верхнекольцов также уйдет с молотка. Учебное заведение было открыто в апреле 1993 года, а статус юридического лица получило в 2002 году. До 2020 года школа работала как самостоятельное учреждение, после чего в рамках оптимизации была объединена с Ермаковской СОШ.Этот лот включает двухэтажное здание площадью 1,7 тысяч кв. метров, котельную (137,9 кв.м.) и сарай (25 кв.м.). Начальная стоимость зданий составляет 5,71 миллиона рублей. Помимо строений, победитель торгов должен будет выкупить земельный участок площадью 2,16 гектара, оценка которого — 2,25 миллиона рублей.Принять участие в аукционах можно до 18 мая. Результаты торгов станут известны после 28 мая.