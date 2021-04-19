Коронавирус выявили в 49 муниципалитетах Ростовской области

В Ростовской области коронавирусом заболели 234 человека. За сутки с 20 по 21 апреля инфицированных выявили на территории 49 городов и районов региона. Большинство новых зараженных - жители Ростова-на-Дону (87 человек). На втором и третьем местах по числу новых пациентов с COVID-19 - Каменск-Шахтинский и Зерноградский район. Там зафиксировали девять и семь случаев заболевания соответственно.Борьбу с инфекцией начали по шесть человек в Багаевском, Аксайском районах и Новочеркасске. В Азовском, Миллеровском, Сальском, Орловском, Неклиновском, а также городах Таганроге и Новошахтинске - по пять. На территории Гуково, Батайска, Цимлянского, Константиновского, Морозовского и Красносулинского районов заразились по четыре человека. А в Зимовниковском, Егорлыкском, Мартыновском, Тарасовском, Кагальницком, Веселовском, Мясниковском, Пролетарском, Азове и Шахтах - по три.Пациентами с COVID-19 стали по два жителя Целинского, Песчанокопского, Каменского и Семикаракорского районов. В Волгодонске, Зверево, Донецке положительные результаты тестов получили по одному человеку. Аналогичная ситуация - в Милютинском, Дубовском, Чертковском, Матвеево-Курганском, Октябрьском, Усть-Донецком, Волгодонском, Ремонтненском, Куйбышевском, Тацинском, Белокалитвинском, Зимовниковском и Обливском районах.С начала пандемии в донском регионе выявили 85 864 зараженных коронавирусом. Из них 3 947 пациентов ковидных госпиталей не смогли побороть инфекцию. По информации правительства области, все умершие страдали различными хроническими заболеваниями. За минувшие сутки не стало 18 человек в возрасте от 47 до 97 лет.