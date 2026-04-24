В Ростове за 175 миллионов рублей проведут ремонт на проспекте Ворошиловский

Фото: DonDay

В Ростове проведут ремонт на проспекте Ворошиловский. На эти цели выделено 175 миллионов рублей. Заказчиком работ выступает дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры города. Финансирование осуществляется за счёт городского бюджета.В ходе ремонтных работ подрядчик планирует: срезать старый асфальтовый слой; заменить люки, а также кирпичные горловины колодцев и камер; установить магистральный дождеприёмник; провести подгрунтовочные работы с применением битумной эмульсии; выровнять поверхность асфальта; разобрать тротуары и дорожки, вымощенные плитами; установить бортовые камни.Интересно, что Ворошиловский проспект не является самой проблемной дорогой, требующей срочного ремонта. Поэтому выбор этой улицы в качестве объекта для ремонта вызывает вопросы. С таким объёмом средств можно было бы провести ремонт сразу на нескольких улицах.Подрядчика для выполнения работ на проспекте Ворошиловский выберут 15 мая, а завершить ремонт планируется до 1 сентября. В связи с этим на проспекте могут быть введены ограничения движения и перекрытия, которые осложнят дорожный трафик в час пик.