В Ростове за 175 миллионов рублей проведут ремонт на проспекте Ворошиловский
В Ростове проведут ремонт на проспекте Ворошиловский. На эти цели выделено 175 миллионов рублей. Заказчиком работ выступает дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры города. Финансирование осуществляется за счёт городского бюджета.
В ходе ремонтных работ подрядчик планирует: срезать старый асфальтовый слой; заменить люки, а также кирпичные горловины колодцев и камер; установить магистральный дождеприёмник; провести подгрунтовочные работы с применением битумной эмульсии; выровнять поверхность асфальта; разобрать тротуары и дорожки, вымощенные плитами; установить бортовые камни.
Интересно, что Ворошиловский проспект не является самой проблемной дорогой, требующей срочного ремонта. Поэтому выбор этой улицы в качестве объекта для ремонта вызывает вопросы. С таким объёмом средств можно было бы провести ремонт сразу на нескольких улицах.
Подрядчика для выполнения работ на проспекте Ворошиловский выберут 15 мая, а завершить ремонт планируется до 1 сентября. В связи с этим на проспекте могут быть введены ограничения движения и перекрытия, которые осложнят дорожный трафик в час пик.