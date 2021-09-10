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За сутки 27 пациентов ковидных госпиталей скончались в Ростовской области

За сутки 27 пациентов ковидных госпиталей скончались в Ростовской области
В Ростовской области не прекращает расти число летальных случаев среди пациентов ковидных госпиталей. По данным на 14 сентября, за последние сутки опасный вирус забрал жизни 27 человек. Это 15 женщин в возрасте от 48 лет до 91 года и 12 мужчин - от 50 до 92 лет.

Всего за период пандемии не стало 6 371 жителя региона. По информации областного правительства, все умершие страдали различными хроническими заболеваниями, которые усугубил COVID-19.

Как сообщал Rostov.ru, в первом полугодии смертность в Ростовской области вдвое превысила рождаемость. Число летальных случаев составило 34 409 человек. В 2020 году за этот же период количество умерших было на 11 тысяч меньше. Вероятно, на эти показатели сильно повлияла пандемия.
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Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

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