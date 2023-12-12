За пять лет в Ростовской области благоустроили более 700 общественных территорий

Фото: Официальный портал Правительства Ростовской области

С 2019 года в Ростовской области в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», инициированного президентом РФ, было благоустроено свыше 700 общественных территорий. Об этом сообщил заместитель губернатора донского региона Игорь Сорокин.По словам замгубернатора, в одиночку Ростовская область не смогла бы самостоятельно добиться таких результатов. На реализацию программы из федерального бюджета направлено порядка 7 миллиардов. Благодаря национальному проекту «Жилье и городская среда» в регион были привлечены средства, и реализация объектов благоустройства выполняется в первую очередь благодаря нацпроекту.Национальный проект курирует Министерство ЖКХ Ростовской области.- Общественные пространства нового формата помогают не просто украсить города, но и формируют новый культурный и социальный уровень жизни, а также открывают новые экономические возможности для муниципалитетов, - отметил Игорь Сорокин.Замгубернатора подчеркнул, что в регионе стоит задача сохранить колорит и неповторимую архитектуру каждого города, села или поселка, создать атмосферу комфорта и безопасности, в которой людям разного возраста будет одинаково приятно жить, работать и активно отдыхать.