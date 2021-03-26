В Ростовской области контролировать процесс благоустройства общественных объектов будут с помощью видеокамер

Контроль благоустройства объектов Дона, реализуемых за счет средств федерального и областного бюджетов, будет вестись через круглосуточные системы видеонаблюдения. Об этом шла речь в ходе поездок в Дубовский, Заветинский, Аксайский, Семикаракорский, Волгодонский и Ремонтненский районы. Руководил выездными совещаниями замминистра ЖКХ Ростовской области Дмитрий Беликов.По словам заместителя министра, в 2021 году в Ростовской области планируется благоустроить 126 общественных территорий в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». В регионе должны будут появиться безопасные и комфортные парки, скверы, улицы и дворы.- На эти цели направят более 1,7 миллиарда рублей. На всех объектах, которые реализуются в этом году, уже начались подготовительные работы, - рассказал Дмитрий Беликов. - В Волгодонском районе уже закуплено оборудование для детских и спортивных площадок, лавочки и урны. В течение двух недель муниципальные образования предоставят в министерство планы работ, подписанные заказчиками и подрядными организациями.Одним из главных условий успешного благоустройства общественных территорий является выполнение работ в установленные сроки. Чтобы не допустить нарушения сроков, районы и подрядные организации должны четко проанализировать поставщиков необходимого для работы оборудования и материалов.Замглавы ведомства подчеркнул, что и другие нацпроекты нужно синхронизировать с работами по благоустройству общественных территорий Дона.- Это является немаловажным фактором в организации современного пространства. Он должен базироваться на всестороннем анализе социальных, демографических, экономических и градостроительных процессов в контексте конкретных территорий, - подытожил заместитель министра ЖКХ региона.В завершении рабочей поездки заказчики и подрядные организации обсудили вопросы завершения работ по благоустройству на долгосрочных объектах.В рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», любой желающий сможет принять участие в развитии своего региона. Дмитрий Беликов отметил, что городская среда должна формироваться с учетом мнения людей. Вовлечение граждан в решение таких вопросов дает стимул развитию местной экономики и отвечает запросам жителей региона.Чтобы выбрать объект для благоустройства в 2022 году достаточно с 26 по 30 мая посетить сайтПосле постой регистрации с помощью Госуслуг или по номеру телефона, нужно будет зайти на платформу, выбрать свой регион и проголосовать за понравившийся проект. От Ростовской области на сайте будет представлено 114 объектов.