Более 78 тысяч дончан отдали свои голоса за понравившиеся дизайн-проекты объектов благоустройства региона

Более 78 тысяч жителей Ростовской области приняли участие в онлайн-голосовании за проекты благоустройства территорий на 2022 год. Промежуточными результатами за первые две недели конкурса поделился заместитель губернатора Ростовской области Игорь Сорокин.Всего на голосовании представлены 93 территории в 55 муниципалитетах донского региона. А для каждого земельного участка предложены по два дизайн-проекта.Напомним, с 26 апреля во всех субъектах страны в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жильё и городская среда» проходит всероссийское онлайн-голосование по выбору дизайн-проектов объектов благоустройства. Все граждане старше 14 лет могут принять участие в конкурсе и выбрать, по их мнению, лучшую программу благоустройства парков, скверов, улиц своего региона. Оценить понравившийся объект можно на портале za.gorodsreda.ru, по телефону, в МФЦ или на сайте «Госуслуги».Отдать свой голос за понравившийся объект очень просто. Для начала нужно зарегистрироваться на «Госуслугах», затем уже с существующим аккаунтом зайти на сайт: https://61.gorodsreda.ru/ и кликнуть на лучший по вашему мнению дизайн. Проекты благоустройства, набравшие большее количество зрительских симпатий, будут реализованы в 2022 году. Голосование продлится до 30 мая.