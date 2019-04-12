Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

В Ростове-на-Дону несколько дней будет дождь и ветер

В Ростове-на-Дону несколько дней будет дождь и ветер
В Донской столице четыре дня подряд прогнозируется дождь. При этом температура будет относительно высокой, но осадки и ветер не дадут почувствовать тепло.

Как сообщает ростовский гидрометцентр, в понедельник дождь будет лить целый день. Днём термометр покажет +15°, при этом ветер достигнет трёх метров в секунду.

Во вторник 16 апреля температура не изменится. Ливень продолжит лить за окном, а ветер немного утихнет.

В среду столбик термометра опустится на два-три градуса. Ветер будет дуть с силой до шести метров в секунду.

Тучи рассеются в четверг 18 апреля. Утром солнце уже порадует жителей Ростова своими лучами. Однако, тепло ощущаться не будет — температура опустится до +11°...+8°. А сила ветра составит пять метров в секунду.

В пятницу потеплеет до +12°. Осадки в последний рабочий день не прогнозируются.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.