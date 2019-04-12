В Ростове-на-Дону несколько дней будет дождь и ветер



В Донской столице четыре дня подряд прогнозируется дождь. При этом температура будет относительно высокой, но осадки и ветер не дадут почувствовать тепло.



Как сообщает ростовский гидрометцентр, в понедельник дождь будет лить целый день. Днём термометр покажет +15°, при этом ветер достигнет трёх метров в секунду.



Во вторник 16 апреля температура не изменится. Ливень продолжит лить за окном, а ветер немного утихнет.



В среду столбик термометра опустится на два-три градуса. Ветер будет дуть с силой до шести метров в секунду.



Тучи рассеются в четверг 18 апреля. Утром солнце уже порадует жителей Ростова своими лучами. Однако, тепло ощущаться не будет — температура опустится до +11°...+8°. А сила ветра составит пять метров в секунду.



В пятницу потеплеет до +12°. Осадки в последний рабочий день не прогнозируются.