В Ростове превышен эпидемический порог по заболеваниям ОРВИ

В Ростове-на-Дону зарегистрировали более 5,4 тысяч случаев заражения ОРВИ с начала 2020 года. Соответствующие данные опубликовал Роспотребнадзор по Ростовской области 20 октября.В донской столице на 10 тысяч человек приходится 48,1, которые заразились простудным заболеванием. По словам специалистов, это на 16,9 выше допустимых значений. Больше всего ОРВИ болеют школьники от 15 лет и взрослые. Их число превысило толерантный уровень на 85,5%. Затем подхватывают простуду дети до двух лет. Они составляют 66,3% от общего числа пациентов .В целом по Ростовской области выявили 19,4 тысяч человек с сезонным заболеванием. Этот показатель также превосходит норму на 12,8%.Кроме того, число пациентов с диагнозом ОРВИ заметно увеличилось за последнюю неделю. Жители региона чаще стали вызывать «скорую». Так, количество госпитализированных с простудной болезнью с 11 октября выросло на 21%.Из-за ОРВИ на карантин закрыли две школы Неклиновского и Милютинского районов.Добавим, до начала сезонных заболеваний жители региона делают прививки, чтобы защитить свой иммунитет от вирусов. Так, на 15 октября по области против гриппа привили 898 736 человек, это почти четверть от общей численности населения.