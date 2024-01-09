За неделю в Ростовской области 7,8 тысячи человек заболели ОРВИ

Фото: Rostov.ru.

В Ростовской области за праздничную неделю снизилось число заболеваний ОРВИ. Актуальные данные с 1 по 7 января опубликованы на сайте Роспотребнадзора региона.Всего острую респираторно-вирусную инфекцию подхватили 7,8 тысячи человек. Из них чуть больше половины (55,5%) составили дети младше 14 лет. Это вдвое меньше, чем на прошлой неделе (на 58,1%).В числе зараженных наиболее опасным ОРВИ, гриппом, оказались 120 человек (грипп А). Врачи выяснили, что инфицированные не были привиты.В основном вирусы гриппа передаются воздушно-капельным путем. Заболевший человек особенно заразен для окружающих в первые несколько дней. Во внешней среде вирус живет от 2 до 8 часов и погибает под воздействием высокой температуры (+75…+100 градусов) и дезинфицирующих средств.