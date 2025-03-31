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За минувшую неделю в донском регионе произошло 93 пожара

За минувшую неделю в донском регионе произошло 93 пожара
В течение последней недели марта в Ростовской области зарегистрировано 93 пожара. Об этом проинформировали в пресс-службе областного ГУ МЧС.

С 24 по 30 марта донские пожарные спасли из пожаров 19 человек. С начала прошлой недели в регионе было зарегистрировано 23 инцидента, связанных с горением ландшафтных территорий.

Помимо этого, сотрудники спасательных служб 17 раз оказывали помощь в ликвидации последствий ДТП, в результате чего были спасены восемь человек.
Фото: соцсети
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