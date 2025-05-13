Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

За информацию о пропавшем подростке в Ростовской области объявлено вознаграждение

За информацию о пропавшем подростке в Ростовской области объявлено вознаграждение
За предоставление информации, способствующей нахождению пропавшего подростка из Каменска, обещано денежное вознаграждение. Мать Захара Севостьянова, Ирина, подтвердила данную информацию.

Очевидец, предоставивший достоверные данные о местонахождении Захара Севостьянова, получит вознаграждение в размере 100 тысяч рублей. Важно отметить, что выплата денежных средств будет произведена только после того, как Захар будет найден.

Напомним, что о местонахождении 17-летнего подростка нет никакой информации с 8 мая. Родители обратились в полицию и к волонтерам за помощью в поисках. На протяжении недели сотни людей ищут Захара.

Если вам известно, где может находиться человек на фото, сообщите по номерам: 102; 8 (86365) 7-28-31 (дежурная часть).
Фото: ГУ МВД РО
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.