За информацию о пропавшем подростке в Ростовской области объявлено вознаграждение

Фото: ГУ МВД РО

За предоставление информации, способствующей нахождению пропавшего подростка из Каменска, обещано денежное вознаграждение. Мать Захара Севостьянова, Ирина, подтвердила данную информацию.Очевидец, предоставивший достоверные данные о местонахождении Захара Севостьянова, получит вознаграждение в размере 100 тысяч рублей. Важно отметить, что выплата денежных средств будет произведена только после того, как Захар будет найден.Напомним, что о местонахождении 17-летнего подростка нет никакой информации с 8 мая. Родители обратились в полицию и к волонтерам за помощью в поисках. На протяжении недели сотни людей ищут Захара.Если вам известно, где может находиться человек на фото, сообщите по номерам: 102; 8 (86365) 7-28-31 (дежурная часть).