Стало известно, сколько за прошлый год заработали донские депутаты

Депутаты донского Законодательного собрания отчитались о своих доходах за 2019 год. Декларации были опубликованы 30 мая на сайте Заксобрания Ростовской области.В 2019 году председатель Законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко заработал 4,9 миллиона рублей, что всего лишь на 100 тысяч больше, чем в прошлом году. У него также, как и в 2018-м, в собственности земельный участок под строительство, жилой дом на 54 квадрата, квартира на 65 квадратов, нежилое помещение, а также половина участка площадью почти на тысячу квадратных метров и половина жилого дома площадью 191 квадратный метр. Машины в собственности у председателя ЗС Ростовской области нет.Самым богатым депутатом стал единоросс Евгений Дегтярев. Он в 2019 году заработал чуть более 114 миллионов рублей. У Дегтярева в собственности три земельных участка общей площадью больше 12 тысяч квадратных метров, производственный цех площадью более одной тысячи квадратов. Кроме того, народный избранник владеет автомобилем «БМВ Х5» и прицепом. Супруга Дегтярева также отчиталась о своих доходах. В 2019-м она заработала миллион рублей. У нее в собственности несколько участков общей площадью 7 тысяч квадратов, три жилых дома, квартира и нежилое помещение на 55 квадратов. Кроме того, у женщины два авто: «Toyota Land Cruiser 200» и «Toyota Sequoia».В отличие от многомиллионных достатков Дегтярева, член партии «КПРФ» Татьяна Иващенко не может похвастаться таким заработком. В 2019 году она заработала всего 547 тысяч рублей, хотя и увеличила свой доход в три раза по сравнению с 2018-м годом (170 тысяч рублей).У нее в пользовании жилой дом на 191 квадрат, а также приусадебный участок на две тысячи квадратов. Ездит депутат на «Kia Pikanto». Собственного жилья у народной избранницы нет.