Стало известно, сколько за прошлый год заработали донские депутаты
Депутаты донского Законодательного собрания отчитались о своих доходах за 2019 год. Декларации были опубликованы 30 мая на сайте Заксобрания Ростовской области.
В 2019 году председатель Законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко заработал 4,9 миллиона рублей, что всего лишь на 100 тысяч больше, чем в прошлом году. У него также, как и в 2018-м, в собственности земельный участок под строительство, жилой дом на 54 квадрата, квартира на 65 квадратов, нежилое помещение, а также половина участка площадью почти на тысячу квадратных метров и половина жилого дома площадью 191 квадратный метр. Машины в собственности у председателя ЗС Ростовской области нет.
Самым богатым депутатом стал единоросс Евгений Дегтярев. Он в 2019 году заработал чуть более 114 миллионов рублей. У Дегтярева в собственности три земельных участка общей площадью больше 12 тысяч квадратных метров, производственный цех площадью более одной тысячи квадратов. Кроме того, народный избранник владеет автомобилем «БМВ Х5» и прицепом. Супруга Дегтярева также отчиталась о своих доходах. В 2019-м она заработала миллион рублей. У нее в собственности несколько участков общей площадью 7 тысяч квадратов, три жилых дома, квартира и нежилое помещение на 55 квадратов. Кроме того, у женщины два авто: «Toyota Land Cruiser 200» и «Toyota Sequoia».
В отличие от многомиллионных достатков Дегтярева, член партии «КПРФ» Татьяна Иващенко не может похвастаться таким заработком. В 2019 году она заработала всего 547 тысяч рублей, хотя и увеличила свой доход в три раза по сравнению с 2018-м годом (170 тысяч рублей).
У нее в пользовании жилой дом на 191 квадрат, а также приусадебный участок на две тысячи квадратов. Ездит депутат на «Kia Pikanto». Собственного жилья у народной избранницы нет.