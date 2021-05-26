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За год доход губернатора Ростовской области снизился на полмиллиона рублей

За год доход губернатора Ростовской области снизился на полмиллиона рублей
Доходы губернатора Ростовской области за год снизились на полмиллиона рублей. Василий Голубев задекларировал 7,5 миллионов рублей за 2020 год. В 2019 его доход составил 8 миллионов рублей. Соответствующий документ появился на сайте правительства региона 28 мая.

В собственности губернатора остаются два дома общей площадью 478 квадратных метров и земельный участок на 1 670 квадратных метров. В пользовании Василия Голубева находятся еще два земельных участка. Их общая площадь составляет 2 570 квадратов. Также в его пользовании остается летняя кухня (27,8 квадратов) и дом (476,8 квадратов).

Супруга главы региона заработала почти в 7 раз больше своего мужа. Она задекларировала 50,4 миллиона рублей. Жена Голубева по-прежнему владеет двумя земельными участками площадью 5 220 и 2 460 квадратных метров, а также долей участка - 10 096 квадратных метров. Кроме того, в ее собственности появился участок земли площадью 1 274 квадрата.

Жене губернатора принадлежат три дома (158,7, 544,7 и 158,7 квадратных метра), а также половина доли в двух нежилых зданиях – 6 276,3 и 105,5 квадратных метра. В пользовании женщины находятся летняя кухня – 27,8 квадратных метра, жилой дом – 476,8 квадратных метра и три участка – 1 600, 381 и 970 квадратных метров. За год в пользовании Ольги Голубевой появилась еще и квартира площадью 134,5 квадратных метров. За год супруга губернатора сменила машину. Вместо «Ауди Q7» у нее теперь «Ауди Q5». Новый автомобиль стоит примерно от 4 миллионов рублей - дешевле на почти на 1,5 миллиона, чем предыдущий.

Теги: губернатор Ростовской области Василий Голубев

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