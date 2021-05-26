За год доход губернатора Ростовской области снизился на полмиллиона рублей
Доходы губернатора Ростовской области за год снизились на полмиллиона рублей. Василий Голубев задекларировал 7,5 миллионов рублей за 2020 год. В 2019 его доход составил 8 миллионов рублей. Соответствующий документ появился на сайте правительства региона 28 мая.
В собственности губернатора остаются два дома общей площадью 478 квадратных метров и земельный участок на 1 670 квадратных метров. В пользовании Василия Голубева находятся еще два земельных участка. Их общая площадь составляет 2 570 квадратов. Также в его пользовании остается летняя кухня (27,8 квадратов) и дом (476,8 квадратов).
Супруга главы региона заработала почти в 7 раз больше своего мужа. Она задекларировала 50,4 миллиона рублей. Жена Голубева по-прежнему владеет двумя земельными участками площадью 5 220 и 2 460 квадратных метров, а также долей участка - 10 096 квадратных метров. Кроме того, в ее собственности появился участок земли площадью 1 274 квадрата.
Жене губернатора принадлежат три дома (158,7, 544,7 и 158,7 квадратных метра), а также половина доли в двух нежилых зданиях – 6 276,3 и 105,5 квадратных метра. В пользовании женщины находятся летняя кухня – 27,8 квадратных метра, жилой дом – 476,8 квадратных метра и три участка – 1 600, 381 и 970 квадратных метров. За год в пользовании Ольги Голубевой появилась еще и квартира площадью 134,5 квадратных метров. За год супруга губернатора сменила машину. Вместо «Ауди Q7» у нее теперь «Ауди Q5». Новый автомобиль стоит примерно от 4 миллионов рублей - дешевле на почти на 1,5 миллиона, чем предыдущий.