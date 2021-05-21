Глава СУ СКР Ростовской области за год заработал 3 миллиона рублей

Главные следователи Ростовской области обнародовали свои доходы. Меньше всех задекларировал доходы руководитель СУ СКР по Ростовской области Аслан Хуаде. По сравнению с 2019 годом его доход снизился на 200 тысяч и составил всего 3 миллиона рублей. Главный следователь не женат. В его пользовании находятся квартира (78 квадратов), жилой дом (346 квадратов) и три земельных участка общей площадью почти 0,3 гектара.Примечательно, что замглавы Станислав Ковалев заработал за 2020 год почти в три раза больше своего начальника - 8,9 миллиона рублей. Примерно на столько же увеличился его собственный доход по сравнению с предыдущим годом. Тогда он составлял 2,7 миллиона рублей.Также в его собственности находятся две квартиры общей площадью 187 квадратных метров и машиноместо - 0,5 гектара. Раньше таких машиномест у Станислава Ковалева было два. Вероятно, он избавился от одного, как и от нежилых помещений на 758 квадратных метров. Кроме того, замглавы задекларировал «машину вождя» - «ЗИС-110», первый советский послевоенный лимузин высшего класса. Некогда на таких ездили высшие руководители страны, включая Сталина. Лимузин производили с 1945-го по 1958 год. Сейчас его стоимость составляет десятки миллионов рублей.На втором месте по доходам за 2020 год оказался еще один заместитель главы СУ СКР по Ростовской области – Максим Шищенко. Он заработал 4,7 миллиона рублей - в 2,5 раза больше, чем в прошлом году. У зама в пользовании – только квартира площадью 79 квадратных метров. Остальные две квартиры (117 квадратных метров), два гаража (80 квадратов), земельный участок на 666 квадратных метров, жилой дом (177 квадратов), четверть квартиры (123 квадрата) и половина нежилого помещения (65 квадратов) находятся в собственности его жены. Кстати, она заработала всего 100 тысяч рублей за год. То есть ее ежемесячная зарплата составляет около 8 тысяч рублей. У супругов - двое несовершеннолетних детей. В их пользовании находятся земельный участок (686 квадратных метров), жилой дом (106 квадратных метров) и квартира (79 квадратных метров).