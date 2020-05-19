Высокий коэффициент распространения вируса не даёт снять карантин на Дону
В Ростовской области остаётся высоким коэффициент распространения коронавируса. Согласно данным на 21 мая, он равен 1,27. Такие данные сообщает региональное правительство.
Как ранее пояснял главный санитарный врач Дона Евгений Ковалев, для перехода к первому этапу снятия ограничения этот коэффициент должен быть не больше единицы.
Другие условия для начала снятия ограничений – это наличие 50% свободного коечного фонда и проведение тестов на уровне 70 человек на 100 тысяч населения. В настоящее время в Ростовской области свободны 83,9% коек, развёрнутых для госпитализации пациентов с коронавирусом. Показатель тестирования составляет 88,27 человека на 100 тысяч населения.
Таким образом, из трёх условий для снятия ограничение на Дону пока не выполнено одно.
Более того, в ряде городов с наиболее сложной эпидемиологической обстановкой могут ввести карантин. Кроме того, в регионе усилен контроль за соблюдением масочного режима.
Добавим, что, согласно методическим рекомендациям Роспотребнадзора, коэффициент распространения коронавируса (Rt) - это показатель, определяющий среднее количество людей, которых инфицирует один больной до его изоляции. Показатель рассчитывается на основе данных по приросту новых случаев за последние восемь суток.
Коэффициент распространения коронавируса используется для принятия решений о переходе к первому, второму или третьему этапам снятия ограничений.