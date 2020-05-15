Глава донского региона назвал условия выхода из режима ограничений
Глава Ростовской области назвал условия выхода региона из режима ограничений. Об этом губернатор сообщил 18 мая в эфире программы телеканала Дон-24.
- Для пошагового выхода из режима ограничений мы должны решить три задачи. Первая – это наличие свободного коечного фонда на случай роста пациентов с коронавирусом. На сегодняшний день у нас свободно 85% фонда. Это условие мы выполняем. Вторая задача – проведение 4 200-4 300 тестов на COVID-19 в сутки.
По словам губернатора, в последние дни лаборатории области вышли на цифру 3 500-3 900 исследований в сутки. В результате удалось добиться показателя, когда 70 человек на 100 тысяч населения проходят через тесты. На следующем этапе должен быть достигнут показатель 100 человек на 100 тысяч жителей. Для этого необходимо проводить в сутки 4 200-4 300 тестов.
- Третий показатель, которого мы пока не достигли, – это коэффициент инфицирования. Он должен быть не более единицы. По данным на 17 мая, в нашем регионе коэффициент составляет 1,15, - добавил губернатор.
Глава региона также отметил, что продолжат ужесточать требования к ношению масок.
- Вплоть до того, что люди не смогут что-то купить в магазине. Поручение соответствующим структурам дано на сегодняшнем совещании.
Напомним, в Ростовской области с 15 мая был снят ряд ограничений. Так, с этого дня начали работу многофункциональные центры и центы занятости, возобновился выезд областных медицинских бригад в отдалённые населённые пункты для диспансерного наблюдения пациентов. Открылись постоянно действующие продовольственные ярмарки.
Анонсировалось открытие парикмахерских и салонов красоты. Однако, в соответствующий документ изменения так и не были внесены. Продолжают оставаться закрытыми детские сады.