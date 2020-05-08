Главный санврач Ростовской области озвучил условия выхода из режима ограничений
Главный санитарный врач Ростовской области сообщил, при каких условиях регион сможет начать снимать режим ограничений. Информацию Евгений Ковалёв озвучил во время заседания оперативного штаба.
Всего существует три главных критерия: коэффициент распространения инфекции по территории должен равняться единице, наличие свободных коек в ковидных госпиталях — более половины, количество проведённых тестов на 100 тысяч населения — 70. Пока в регионе выполняются первые два пункта. Как отметил санитарный врач, пока на Дону проводят 55 тестов на 100 тысяч населения.
- Для того, чтобы достигнуть требуемых показателей, мы будем привлекать, в том числе, лаборатории медицинских организаций и институт микробиологии, - добавил руководитель управления Роспотребнадзора по Ростовской области.
В случае, если какой-то из показателей снизится, ограничения возобновят. Напомним, губернатор ранее сообщил, что регион начинает выход из режима самоизоляции с 15 мая. Со следующей недели начнут работу ряд предприятий.