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В Ростовской области формируют штаб общественных наблюдателей за выборами в Госдуму

В Ростовской области формируют штаб общественных наблюдателей за выборами в Госдуму

В Ростовской области формируют штаб общественных наблюдателей за выборами в Государственную Думу восьмого созыва. Основной день выборов пройдёт 19 сентября. Однако голосование начнется 17 сентября и продолжится три дня.

Отбор наблюдателей проводят независимые специалисты. Они не принадлежат ни к одной из партий и не представляют интересы кандидатов или действующих депутатов.

- У независимых общественников в период голосования будет очень важная миссия. В условиях жесткой конкуренции между кандидатами они призваны следить за четким соблюдением закона. В случае каких-либо нарушений, вбросов или подкупов наблюдатели должны мгновенно сообщать об этом в штаб и соответствующие органы, - поделился руководитель ассоциации некоммерческих организаций «Независимый общественный мониторинг» Александр Брод.

Большая часть наблюдателей - студенты. С общественниками еженедельно проводят обучающие семинары, где им рассказывают, как должен пройти выборный процесс и на что особенно следует обращать внимание.

- Они постоянно там находятся и заинтересованы, чтобы голосование прошло без фальсификаций, - отметил руководитель общественной организации «Лига избирателей», член общественного штаба по наблюдению за выборами Дмитрий Абросимов.

В выборах примут участие «Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия», «Партия Роста» и «Новые люди». Известно, что Василий Голубев возглавит список единороссов, а первым в списке эсеров станет «вечный» депутат Михаил Емельянов. Так Михаила Васильевича называют потому, что за все созывы Думы он не был только в самом первом.

Конкуренция велика. Свои кандидатуры выставили уже 43 претендента. В среднем это около шести человек на избирательный округ. Список ещё может расшириться, так как этап выдвижения завершится 12 июля. Однако список может и уменьшиться, если кто-то из кандидатов не пройдет регистрацию.

Отмечается, что у парламентских партий шанс преодолеть пятипроцентный барьер выше. Им будет легче войти в Государственную Думу. Например, «Единая Россия» может рассчитывать на 10-11 мандатов. В то же время КПРФ, как и ЛДПР, и «Справедливая Россия» могут получить по одному.

По мнению экспертов, в этом году в Ростовской области в выборах примут участие более 50% граждан. Более того, уже известны города, в которых явка обещает быть самой низкой. Ими стали Таганрог, Каменск, Новочеркасск и Волгодонск. Также не стоит забывать, что на выборы могут повлиять голоса граждан РФ из ЛНР и ДНР.

Фото: ugra-tv.ru

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