Второй звук взрыва в Ростовской области попал на видео 20 мая
Еще один звук взрыва переполошил жителей Ростовской области 20 мая. Грохот услышали около 20:00 в Красном Сулине.
Этот момент попал на камеру видеонаблюдения. Запись опубликовали в соцсетях. На кадрах видно, как изображение во время громкого звука начинает трястись. Очевидно, в движение пришла сама камера, а возможно, и стены дома.
Ранее, около 18:30 подобный грохот раздался в Зимовниковском районе. Там у машин сработали сигнализации и задребезжали окна и посуда.