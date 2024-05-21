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Второй звук взрыва в Ростовской области попал на видео 20 мая

Второй звук взрыва в Ростовской области попал на видео 20 мая
Еще один звук взрыва переполошил жителей Ростовской области 20 мая. Грохот услышали около 20:00 в Красном Сулине.

Этот момент попал на камеру видеонаблюдения. Запись опубликовали в соцсетях. На кадрах видно, как изображение во время громкого звука начинает трястись. Очевидно, в движение пришла сама камера, а возможно, и стены дома.

Ранее, около 18:30 подобный грохот раздался в Зимовниковском районе. Там у машин сработали сигнализации и задребезжали окна и посуда.
Фото: DonDay.ru.
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