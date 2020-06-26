«Всему городу голова»: в Ростове вышла книга о неординарной личности Минаса Балабанова

Авторы книги Георгий Багдыков и Оксана Мордовина.

Конно-железная городская дорога в Нахичевани.

Пограничные столбы на границе Нахичевани и Ростова.

Майским днём 1890 года окрестности Нахичевани наполнили незнакомые звуки: по улице бежал конь. Топоту его копыт вторил стук колёс о стальные рельсы. Скакун тянул за собой вагон, из окон которого выглядывали пассажиры одного из первых в России междугородных маршрутов линии конно-железной дороги.Конка соединила два города – Ростов-на-Дону и Нахичевань-на-Дону. Граница между ними проходила по территории современной Театральной площади. К этому времени небольшой городок Нор Нахичеван, основанный армянами-переселенцами из Крыма, превратился в один из крупнейших провинциальных городов Юга России. По темпам экономического развития и росту населения он стал опережать своего старшего брата - соседний Ростов. Произошло это во многом благодаря нахичеванскому голове - Минасу Ильичу Балабанову.Минас Ильич Балабанов родился в 1844 году в семье нахичеванского купца 2-й гильдии. Будущий голова получил домашнее образование. Обучали его лучшие учителя того времени. Во время кавказской войны участвовал в экспедициях и военных действиях против непокорных горцев в предгорьях Западного Кавказа. Впоследствии он, как и отец, стал купцом 2-й гильдии.Эти качества характера, а ещё чутьё на перспективные проекты помогли Балабанову превратить город в цветущий сад на берегу Дона и вписать своё имя в его историю.Руководство Нахичеванью Балабановым начиналось бурно. Предыдущий голова попал под следствие за лихоимство, то есть за вымогательство. По решению управы Нахичевани на пост должен был заступить старший по числу избирательных голосов член управы Гавриил Артемьевич Мелконов, но он отказался. Открестились от высокой должности и два последующих старших представителя управы. Тогда дума назначила городским головой Минаса Ильича Балабанова, который по количеству голосов был только на четвёртом месте. Несколько общественных деятелей выступили против такого решения. Свои доводы они изложили в письме атаману войска Донского, которому в те годы подчинялась Нахичевань-на-Дону. Однако атаман пришёл к выводу, что Балабанов был избран законно, и утвердил его в должности.К делу Балабанов приступил с присущей ему энергией и энтузиазмом. Он брался за самые смелые для того времени проекты, не боясь потерпеть фиаско. В 1901 году в Ростове появился первый трамвай, а уже через год трамвайной становится и линия нахичеванской конки.Параллельно с развитием общественного транспорта в городе строили водопровод. На торжественное открытие собрался чуть ли не весь город. В присутствии высокопоставленных гостей коммуникацию освятили. В некоторых районах бывшего армянского города старая дореволюционная система продолжает функционировать и в наши дни.Вместе с Балабановым в Нахичевань приходит свет – начинается электрификация города. Электрическое освещение появляется не только на улицах, но и в домах нахичеванцев.- такое объявление можно было встретить в местных газетах.Правда, не всегда новаторские проекты, как сказали бы сейчас, «сити-менеджера» находили восторженный отклик у местных жителей. После одного трагического случая газеты обрушились яростной критикой на городские власти, в частности на самого Балабанова. Во время поездки один из пассажиров конного трамвая высунул голову из вагона и «был сбит столбом». Удар был настолько сильным, что мужчина «тут и Богу душу отдал». В случившемся газетчики обвинили голову, по распоряжению которого электрические столбы оказались столь близко к рельсам.Успешным и не очень, реализованным и так и несбывшимся проектам Минаса Балабанова посвящена книга Георгия Багдыкова, написанная в соавторстве с ростовским краеведом Оксаной Мордовиной.Спустя 13 лет после назначения на должность, в 1901 году, Балабанов заболел и ушёл с поста. Но войсковой наказной атаман лично попросил его вновь «заступить в права городского головы». Та же история повторилась и в 1909 году.Книга читается легко и увлекательно. Она будет интересная любому, кто хоть однажды пересекал уже несуществующую межу некогда двух разных городов. Особенно она будет полезна современным руководителям как пособие о службе на благо родного города.Издание содержит короткие справки об исторических личностях и событиях, которые в нём упоминаются. Благодаря этому читателю легко представить общую картину того времени. Книга основана на архивных документах и газетных материалах. Выдержки из прессы делают издание насыщенным, показывая настоящий «театр городской жизни» тех лет.