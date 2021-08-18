Временно "рулить" Октябрьским районом Ростова будет сын ректора ДГТУ
Временно исполняющим обязанности главы администрации Октябрьского района будет сын ректора ДГТУ. Об этом стало известно 19 августа.
И.о. назначили Бебури Месхи. Сколько он пробудет на посту и будут ли его утверждать на должность главы администрации, пока не известно.
Молодой чиновник – выпускник МГИМО – работал на посту заместителя главы этого района по социальным вопросам. До назначения Бебури Месхи обязанности главы исполнял начальник управления торговли Константин Тихонов.
Ранее Rostov.ru сообщал о том, что главой администрации Железнодорожного района стал 28-летний Андрей Косенко. Чиновник получил образование в президентской академии РАНХиГС по направлению «Юриспруденция». С 2007 года он работал в комитете по молодёжной политике Ростова. Через два года перешёл в отдел по делам молодёжи.