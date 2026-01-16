Новости
Врачи из Азова спасли собаку Лику с опасными травмами внутренних органов

В приюте «Феникс» города Азова произошла трогательная история спасения старенькой собаки по кличке Лика. Животное с жуткими травмами было обнаружено в селе Кагальник в начале этого года, о произошедшем рассказали порталу DonDay сотрудники приюта.

После отлова Лику отправили на стерилизацию, однако во время операции открылось кровотечение. К счастью, благодаря оперативным действиям врачей кровотечение было остановлено. После тщательной диагностики выяснилось, что у собаки старая диафрагмальная грыжа, предположительно, полученная в результате ДТП в прошлом. Состояние внутренних органов было крайне тяжелым: спаяны легкое и печень, некроз селезенки.

- Никому никогда эта собака не была нужна, никто её не любил, не лечил, не заботился. Такое состояние внутренних органов - это постоянный риск для её жизни, поэтому решили, коль уж все это обнаружилось, надо постараться исправить и помочь, – прокомментировали в приюте.


Врачи успешно провели сложную операцию: грыжу ушили, селезенку удалили, и животное стерилизовали. Сейчас Лика находится на реабилитации в клинике.

Волонтеры приюта надеются, что Лике повезет, и для нее найдутся любящие хозяева и дом.

- Даст Бог, может, и совсем повезёт ей на старости лет и найдём дом, по крайней мере, мы будем стараться.
Фото: приют Феникс
