Врачи из Азова спасли собаку Лику с опасными травмами внутренних органов
В приюте «Феникс» города Азова произошла трогательная история спасения старенькой собаки по кличке Лика. Животное с жуткими травмами было обнаружено в селе Кагальник в начале этого года, о произошедшем рассказали порталу DonDay сотрудники приюта.
После отлова Лику отправили на стерилизацию, однако во время операции открылось кровотечение. К счастью, благодаря оперативным действиям врачей кровотечение было остановлено. После тщательной диагностики выяснилось, что у собаки старая диафрагмальная грыжа, предположительно, полученная в результате ДТП в прошлом. Состояние внутренних органов было крайне тяжелым: спаяны легкое и печень, некроз селезенки.
Врачи успешно провели сложную операцию: грыжу ушили, селезенку удалили, и животное стерилизовали. Сейчас Лика находится на реабилитации в клинике.
Волонтеры приюта надеются, что Лике повезет, и для нее найдутся любящие хозяева и дом.