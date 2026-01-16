Ростов накроют крещенские морозы: синоптики предупреждают о похолодании до -9 градусов

Фото: Donday

Жителей Ростова-на-Дону ожидают настоящие крещенские морозы в предстоящие выходные. По данным ростовского Гидрометеоцентра, 17 и 18 января в донской столице значительно похолодает.В субботу, 17 января, осадков не ожидается, однако температура воздуха опустится до -7 градусов к полудню и до -8 градусов к вечеру. Порывы ветра будут достигать 8 метров в секунду, что усугубит ощущение холода.В Крещенский сочельник, 18 января, ростовчан ждет еще более суровая погода. Синоптики прогнозируют пасмурную и ветреную погоду с порывами ветра, превышающими 8 метров в секунду. Днем столбики термометров покажут -8 градусов, а ночью температура воздуха опустится до -9 градусов.В связи с прогнозируемым резким похолоданием жителям Ростова-на-Дону рекомендуется принять меры предосторожности: тепло одеваться, избегать длительного пребывания на улице и внимательно следить за своим здоровьем. Особое внимание следует уделить детям и пожилым людям, наиболее уязвимым к воздействию низких температур.