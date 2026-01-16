Новости
В Ростове из-за мощного снегопада увеличено количество спецмашин для расчистки

В Ростове-на-Дону из-за ухудшения погоды увеличили количество спецмашин для расчистки улиц. Об этом информирует глава города Александр Скрябин.

Напомним, снегопад обрушился на донскую столицу 15 января. Все улицы оказались завалены снегом. Коммунальные службы начали работать в усиленном режиме. Для расчистки привлекли 114 спецмашин.

Позднее приняли решение увеличить количество до 123 спецмашин. Отмечается, что осадки стоит ждать ночью и утром.
Фото: DonDay.ru.
