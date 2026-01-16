Врач из Ростовской области поделилась рекомендациями по подготовке к крещенским купаниям
В преддверии празднования Крещения Господня, когда многие верующие в Ростовской области планируют окунуться в прорубь. Врач Дарья Мелешко рассказала порталу DonDay, как правильно подготовиться к этому обряду. Считается, что вода в этот день обладает особыми свойствами.
Дарья Мелешко предостерегает от погружения в ледяную воду без предварительной подготовки, так как это может спровоцировать простуду или проблемы с сердечно-сосудистой системой.
Медик подчеркивает, что купание в ледяной воде – это серьезный стресс для организма, к которому нужно подходить ответственно.
Для подготовки рекомендуется начать с медицинского обследования, особенно важно проверить работу сердца и сосудов, сделать ЭКГ и измерить давление. Купание противопоказано людям, перенесшим инфаркт или инсульт, а также имеющим проблемы с венами и артериями.
Если противопоказаний нет, необходимо постепенно закаливаться, например, обливаясь холодной водой. Это поможет адаптировать сосуды к холоду. Помимо закаливания, важны регулярные занятия спортом и сбалансированное питание.
В день купания необходимо хорошо выспаться и избегать перегрузок. За полчаса до погружения рекомендуется выпить теплый сладкий напиток. У проруби следует надеть удобную одежду и обувь, а под ноги положить коврик. Перед купанием можно сделать легкую разминку.
Входить в воду нужно плавно, но не медлить. Не стоит нырять с головой, чтобы избежать спазма сосудов. Время пребывания в воде не должно превышать 30-90 секунд, а для первого раза – 10-20 секунд.
После купания необходимо быстро вытереться насухо, надеть теплую одежду и выпить горячий напиток.