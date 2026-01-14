Донские волонтеры ищут новую семью и дом для питбуля с открытым переломом

Фото: приют Феникс

Волонтеры приюта "Феникс" в Азове обратились за помощью в поиске дома для питбуля по кличке Ральф, которого они спасли в конце декабря с обочины дороги с тяжелым переломом. Информация об этом появилась на портале DonDay.Напомним, пса с серьезными травмами обнаружили в Азове, и в начале января ему провели сложную операцию в ростовской клинике.- Врач собирал кость буквально по кусочкам, – рассказывают в приюте. – Все было очень плохо и сложно, но теперь есть шанс на восстановление.Однако, помимо перелома, у Ральфа повреждены нервы и мышцы, что повышает риск развития неврологических проблем. Сейчас, после выписки из клиники, пес находится в приюте, но мы столкнулись с неожиданной проблемой: у Ральфа проявилась зооагрессия.- Это большая проблема для нас, так как во всех теплых помещениях приюта содержится всегда много животных, слабых или больных. Мы не сможем обеспечить Ральфу нормальный режим, так как каждый его выход из клетки - это большой риск для всех остальных животных, - объясняют в приюте.Волонтеры ищут ответственного хозяина, готового предоставить Ральфу временный или постоянный дом, где он будет единственным питомцем. Сейчас это необходимо для его безопасности и безопасности других животных в приюте.