На решение ФИФА наложить трансферный запрет на «Ростов» отреагировал РФС

ФИФА запретила «Ростову» совершать трансферы. Российский футбольный союз отреагировал на это решение. Роман Дьяков, директор департамента регистрации, лицензирования и контроля деятельности субъектов футбола РФС, дал свои комментарии по поводу ситуации.

Как рассказал Дьяков «Чемпионату», запрет на регистрацию новых игроков применён ФИФА в отношении ФК «Ростов» как на международном, так и на национальном уровне.

В качестве обеспечительной меры до исполнения клубом своих обязательств или максимум на три полных регистрационных периода, -отметил директор департамента

Международная федерация футбола запретила «Ростова» регистрировать новых игроков на протяжении трёх трансферных окон — до лета 2027 года. Это решение могло быть связано с задолженностью перед клубом «Пеньяроль», возникшей из-за перехода Родриго Саравии.
