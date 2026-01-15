Ростовчанам рассказали о правилах безопасной очистки крыши от снега

Фото: соцсети

В Ростовской области начались обильные снегопады. И если крыши МДК в Ростове чистят коммунальщики, то жителям частного сектора приходиться бороться с проблемой самим.Из-за тяжелого снежного покрова крыша может испортиться или даже обвалиться, если конструкция недостаточно крепкая. Оставленный до потепления снег также может угрожать людям, если начнет сходить лавиной.Жителям Ростовской области дали советы по очистке снега со своих крыш.В первую очередь необходимо позаботиться о безопасности. Спасатели составили правила, без соблюдения которых не выпускают сотрудников на крыши.Для начала нужно осмотреть будущее место работы, убедиться в его безопасности. Затем оградить зону падения снега. Обязательно убедитесь, что падающий с крыши снег не заденет провода. Затем стоит правильно одеться: обувь с хорошим сцеплением, защитная каска и очки, теплые перчатки. Теперь, если крыша безопасная, а погода без ветра и осадков, можно вылезать туда с лопатой.Технология очистки имеет свои особенности. Снег нужно счищать равномерно с обоих скатов, двигаясь от карниза к коньку. Не стоит пытаться соскоблить весь снег до последнего слоя, это может повредить покрытие крыши.Те, кто не может взобраться на крышу, могут использовать альтернативный вариант решения проблемы: скребки с телескопической ручкой. Благодаря им можно сильно выдвигать скребок и доставать до снега с земли.Если снега слишком много, но к подвигам на крыше вы не готовы, всегда можно нанять рабочих.